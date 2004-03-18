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Смирнова Алина Романовна
Смирнова Алина Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.03.2004
Пол
Женский
Отец
Смирнов Роман Николаевич
1973 г.р.
Мать
Черанева Ольга Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2004
Отец:
Смирнов Роман Николаевич
Мать:
Черанева Ольга Владимировна
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