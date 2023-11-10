Авруцкий Мот (Мордко) Иосифович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Авруцкий Иось Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Теша Мордковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Авруцкий Гершко Мордкович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Голда Мордковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1858