Авруцкий Мот (Мордко) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкий Мот (Мордко) Иосифович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Авруцкий Иось Лейбович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Теша Мордковна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Авруцкий Гершко Мордкович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Голда Мордковна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Авруцкий Иось Мордкович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
После 1858
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