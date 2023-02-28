Цицорин Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1910
Дата смертиПосле 1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1910
Отец: Цицорин Андрей
Мать: Цицорина Устинья
Призыв на военную службу
28.08.1941
Разгуляевка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Попал в плен (военное)
06.11.1941
Тверь, город Тверь, Тверская область
Освобожден из немецкого плена 15 апреля 1945
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цицорина Анна
Смерть
После 1946