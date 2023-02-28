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Цицорин Федор Андреевич

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Место рождения

Журавка-Первая, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

28.08.1910

Дата смерти

После 1946

Пол

Мужской

Отец

До 1890 г.р.

Мать

До 1890 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1910

Отец: Цицорин Андрей

Мать: Цицорина Устинья

Журавка-Первая, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Призыв на военную службу
28.08.1941
Разгуляевка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Попал в плен (военное)
06.11.1941
Тверь, город Тверь, Тверская область
Освобожден из немецкого плена 15 апреля 1945
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цицорина Анна

Смерть
После 1946
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