Хасаншин Якуп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Хасанша
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1931
Дочь: Сайфуллина Музаяна
Мать ребёнка: Хасаншина Магсума
Россия
Рождение ребёнка
13.?.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасаншин Клуб
Мать ребёнка: Хасаншина Магсума
Смерть
1988