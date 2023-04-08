Хасаншин Якуп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасаншин Якуп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Хасанша

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1931

Дочь: Сайфуллина Музаяна

Мать ребёнка: Хасаншина Магсума

Россия
Рождение ребёнка
13.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасаншина Магсума

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасаншина Магсума

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасаншина Магсума

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасаншина Магсума

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасаншина Магсума

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасаншин Клуб

Мать ребёнка: Хасаншина Магсума

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасаншина Магсума

Смерть
1988