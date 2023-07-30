Урулин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урулин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1972 г.р.
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Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1972

Сын: Урулин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Урулина Валентина

Рождение ребёнка
07.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности