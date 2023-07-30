Урулин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1972
Сын: Урулин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Урулина Валентина
Рождение ребёнка
07.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности