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Останин Яков Иванов

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Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Останин Иван Иванов

Мать: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Шулмина Ирина Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Вахрушева Мелания Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Вахрушева Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Останин Матвей Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Останин Самсон Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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