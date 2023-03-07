Останин Яков Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Останин Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: Шулмина Ирина Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Вахрушева Мелания Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Вахрушева Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750