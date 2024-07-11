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Полонский Феодор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1841

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1808
Гуровцы, Вінницька область
"Бердичевский уезд, Киевская губерния, Российская империя Записи," снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-TWYY-D : 19 июня 2024 г.), снимок 255 из 1047; Православн... Показать все
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Кочурская (Полонская) Анастасия Феодоровна

Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Полонский Павел Феодорович

Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Полонская Мария Феодоровна

Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Беда (Полонская) Евфросиния Феодоровна

Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Полонская Устина Феодоровна

Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Полонский Андрей Феодорович

Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Полонская Васса Феодоровна

Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна

Смерть
До 1841

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