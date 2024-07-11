Полонский Феодор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1808
Гуровцы, Вінницька область
"Бердичевский уезд, Киевская губерния, Российская империя Записи," снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-TWYY-D : 19 июня 2024 г.), снимок 255 из 1047; Православн... Показать все
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Кочурская (Полонская) Анастасия Феодоровна
Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Полонский Павел Феодорович
Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Полонская Мария Феодоровна
Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Беда (Полонская) Евфросиния Феодоровна
Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Полонская Устина Феодоровна
Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Полонский Андрей Феодорович
Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Полонская Васса Феодоровна
Мать ребёнка: Полонская Улианна Ивановна
Смерть
До 1841