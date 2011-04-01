Емельянов Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1967

Дата смерти

?.04.2011

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1989

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
?.04.2011
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