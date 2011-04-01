Емельянов Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1967
Дата смерти?.04.2011
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1989
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
?.04.2011