Bogdan (Łazarecka) Józefa
Место рожденияDębienica/Długosiodło
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиОколо 01.10.1895
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Łazarecki Maciej
Dębienica/Długosiodło
Бракосочетание
03.02.1891
Муж: Bogdan Walenty
Dębienica/Długosiodło akt 10/1891
Рождение ребёнка
18.07.1892
Дочь: Wójkowska (Bogdan) Rozalia
Отец ребёнка: Bogdan Walenty
Przyjmy/Poręba akt 142/1892
Рождение ребёнка
10.02.1895
Дочь: (Bogdan) Marianna
Отец ребёнка: Bogdan Walenty
Przyjmy/Poręba akt 45/1895
Смерть
Около 01.10.1895