Bogdan (Łazarecka) Józefa Около 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Bogdan (Łazarecka) Józefa

Место рождения

Dębienica/Długosiodło

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Около 01.10.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Łazarecki Maciej

Мать: Łazarecka (Nieskurska) Marianna

Dębienica/Długosiodło
Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Bogdan Walenty

Dębienica/Długosiodło akt 10/1891
Рождение ребёнка
18.07.1892

Дочь: Wójkowska (Bogdan) Rozalia

Отец ребёнка: Bogdan Walenty

Przyjmy/Poręba akt 142/1892
Рождение ребёнка
10.02.1895

Дочь: (Bogdan) Marianna

Отец ребёнка: Bogdan Walenty

Przyjmy/Poręba akt 45/1895
Смерть
Около 01.10.1895

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