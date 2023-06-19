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Юдина (Лодыгина) Филицата Петровна

Место рождения

Аргуновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

17.11.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Лодыгин Пётр ---

Мать: не указана

Аргуновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
11.10.1871

Муж: Юдин Арсений Андреевич

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
11.10.1871 бракосочетание Устькулойского сельского общества деревни Алферовской крестьянин собственник Арсений Андреевич Юдин, первым браком 26 л и девица Филицата Петрова, того же ведомства Устьвельс... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1874

Сын: Юдин Андрей Арсениевич

Отец ребёнка: Юдин Арсений Андреевич

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
14.8.1874 родился Андрей у крестьянина собственника д.Алферовской Арсения Андреевича Юдина и законной жены его Филицаты. Крещен 16.08. восприемник того же общества и деревни крестьянин Артемий Егоров... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Юдин Алексей Арсениевич

Отец ребёнка: Юдин Арсений Андреевич

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
17.11.1900
Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
17.11.1900 умерла крестьянская жена д.Алферовской Филицата Петрова Юдина 56 от старости лет. ГААО Ф29 оп39 д541 л39об-40