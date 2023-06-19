Юдина (Лодыгина) Филицата Петровна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти17.11.1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Лодыгин Пётр ---
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1871
11.10.1871 бракосочетание Устькулойского сельского общества деревни Алферовской крестьянин собственник Арсений Андреевич Юдин, первым браком 26 л и девица Филицата Петрова, того же ведомства Устьвельс... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1874
Отец ребёнка: Юдин Арсений Андреевич
14.8.1874 родился Андрей у крестьянина собственника д.Алферовской Арсения Андреевича Юдина и законной жены его Филицаты. Крещен 16.08. восприемник того же общества и деревни крестьянин Артемий Егоров... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Отец ребёнка: Юдин Арсений Андреевич
Смерть
17.11.1900
17.11.1900 умерла крестьянская жена д.Алферовской Филицата Петрова Юдина 56 от старости лет. ГААО Ф29 оп39 д541 л39об-40