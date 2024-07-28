Киселева Елена
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Домбровский ЯковНеизвестно г.р.
Дети
Иванова (Киселёва) Зинаида Яковлевна27.06.1953 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Домбровский Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.06.1953
Дочь: Иванова (Киселёва) Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Домбровский Яков
Смерть
Неизвестно