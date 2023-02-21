Махорина - Обухова - Соловьева Серафима Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1937
Дата смерти15.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1937
Рождение ребёнка
21.01.1961
Дочь: Красулина - Махорина - Обухова Елена Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.12.1965
Сын: Махорин - Обухов Юрий Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.06.1976
Сын: Махорин Василий Леонидович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1992