Махорина - Обухова - Соловьева Серафима Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махорина - Обухова - Соловьева Серафима Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1937

Дата смерти

15.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1937

Отец: Соловьев Сергей Александрович

Мать: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1961

Дочь: Красулина - Махорина - Обухова Елена Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.12.1965

Сын: Махорин - Обухов Юрий Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.06.1976

Сын: Махорин Василий Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махорин Леонид Васильевич

Смерть
15.09.1992
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