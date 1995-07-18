Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 18.07.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.07.1995

Отец: не указан

Мать: Володина Ирина

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