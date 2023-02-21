(Коношенко) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коношенко Василий
Мать: Коношенко ?
Рождение ребёнка
Между 1943 и 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан