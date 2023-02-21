(Коношенко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коношенко) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коношенко Василий

Мать: Коношенко ?

Рождение ребёнка
Между 1943 и 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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