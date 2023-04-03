Лебедев Платон Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Платон Петров

Лебедев Платон Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Александра Платонова

Мать ребёнка: Лебедева Александра Иоаннова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Лебедев Константин Платонов

Мать ребёнка: Лебедева Александра Иоаннова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Лебедев Иван Платонов

Мать ребёнка: Лебедева Александра Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Платонова

Мать ребёнка: Лебедева Александра Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Александра Иоаннова

Смерть
Неизвестно