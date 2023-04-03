Лебедев Платон Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Александра Платонова
Мать ребёнка: Лебедева Александра Иоаннова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лебедев Константин Платонов
Мать ребёнка: Лебедева Александра Иоаннова
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Лебедева Александра Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Платонова
Мать ребёнка: Лебедева Александра Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно