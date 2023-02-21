Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Федор

Мать: не указана

Смерть
2004
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