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Валентина
Валентина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
2004
Пол
Женский
Отец
Федор
1912 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Федор
Мать: не указана
Смерть
2004
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