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Hongoi Jevsei Timofejev

Место рождения

Käsnäselkä, Salmi, Finland

Дата рождения

1822

Дата смерти

09.05.1872

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Хонганен / Hongoi Тимофей Прохорович / Timofei Prohorov

Мать: Prohorov (Hongoi) Jevdokia Ivanova

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.10.1850

Жена: Hongoi Jevdokia Ivanova

Puoliso: Feodosia Ivanova Hongoi (Markoff)
Бракосочетание
02.10.1850

Жена: (Markoff Маркова) Feodosia Ivanova Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
04.08.1852

Дочь: Kallio (Hongoi) Marfa Jevsejeva (Marfa Mavra Jevsejeva) Марфа Евсеева

Мать ребёнка: (Markoff Маркова) Feodosia Ivanova Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
27.02.1856

Сын: Hongoi Konon Jevsejev (Konon Jevsejev)

Мать ребёнка: (Markoff Маркова) Feodosia Ivanova Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Hongoi Stefan Jevsejev (Stefan Jevsejev)

Мать ребёнка: (Markoff Маркова) Feodosia Ivanova Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Volkov (Hongoi) Anna Jevsejeva (Anna Jevsejeva Hongoi)

Мать ребёнка: (Markoff Маркова) Feodosia Ivanova Феодосия Иванова

Смерть
09.05.1872
Похороны
12.05.1872

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