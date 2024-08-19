Hongoi Jevsei Timofejev
Место рожденияKäsnäselkä, Salmi, Finland
Дата рождения1822
Дата смерти09.05.1872
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Хонганен / Hongoi Тимофей Прохорович / Timofei Prohorov
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.10.1850
Жена: Hongoi Jevdokia Ivanova
Puoliso: Feodosia Ivanova Hongoi (Markoff)
Бракосочетание
02.10.1850
Рождение ребёнка
04.08.1852
Дочь: Kallio (Hongoi) Marfa Jevsejeva (Marfa Mavra Jevsejeva) Марфа Евсеева
Мать ребёнка: (Markoff Маркова) Feodosia Ivanova Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
27.02.1856
Сын: Hongoi Konon Jevsejev (Konon Jevsejev)
Мать ребёнка: (Markoff Маркова) Feodosia Ivanova Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Hongoi Stefan Jevsejev (Stefan Jevsejev)
Мать ребёнка: (Markoff Маркова) Feodosia Ivanova Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Volkov (Hongoi) Anna Jevsejeva (Anna Jevsejeva Hongoi)
Мать ребёнка: (Markoff Маркова) Feodosia Ivanova Феодосия Иванова
Смерть
09.05.1872
Похороны
12.05.1872