Королев Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Анатолий Михайлович

Королев Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1963

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1963

Отец: Королев Михаил Захарьевич

Мать: Королева Анна Кириловна

Рождение ребёнка
03.04.1990

Сын: Королев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Королева Марина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Марина Петровна