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(Гапеева) Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1895

Сын: Гапеев Григорий Агапович

Отец ребёнка: Гапеев Агапий Никанорович

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
фурсовский сельсовет
Рождение ребёнка
12.08.1901

Дочь: Мария Агаповна

Отец ребёнка: Гапеев Агапий Никанорович

Рождение ребёнка
17.03.1903

Дочь: Варвара Агаповна

Отец ребёнка: Гапеев Агапий Никанорович

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.02.1906

Дочь: Евдокия Агаповна

Отец ребёнка: Гапеев Агапий Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапеев Агапий Никанорович

1892 уже были в браке