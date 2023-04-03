(Гапеева) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1895
Отец ребёнка: Гапеев Агапий Никанорович
фурсовский сельсовет
Рождение ребёнка
12.08.1901
Дочь: Мария Агаповна
Отец ребёнка: Гапеев Агапий Никанорович
Рождение ребёнка
17.03.1903
Дочь: Варвара Агаповна
Отец ребёнка: Гапеев Агапий Никанорович
Рождение ребёнка
16.02.1906
Дочь: Евдокия Агаповна
Отец ребёнка: Гапеев Агапий Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
1892 уже были в браке