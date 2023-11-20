Сергеева Ольга Николаевна
Место рожденияг. Чистяково, Сталинская область, УССР
Дата рождения19.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1952
г. Чистяково, Сталинская область, УССР
Рождение ребёнка
04.12.1973
Дочь: Кодацкая Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Шельдяев Николаевич
г. Торез, Донецкая обл., УССР
Рождение ребёнка
19.02.1979
Сын: Шельдяев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Шельдяев Николаевич