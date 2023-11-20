Сергеева Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Ольга Николаевна

Место рождения

г. Чистяково, Сталинская область, УССР

Дата рождения

19.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1952

Отец: Сергеев Николай Никифорович

Мать: Сергеева Мария Петровна

г. Чистяково, Сталинская область, УССР
Рождение ребёнка
04.12.1973

Дочь: Кодацкая Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Шельдяев Николаевич

г. Торез, Донецкая обл., УССР
Рождение ребёнка
19.02.1979

Сын: Шельдяев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Шельдяев Николаевич

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