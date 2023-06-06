Ивон ПАВЕЛ НИКИТОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивон ПАВЕЛ НИКИТОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ивон НИКИТА АРХИПОВИЧ

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно