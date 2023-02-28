Мануцян (Чуканова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1983
Сын: Мануцян Андрей Эдуардович
Отец ребёнка: Мануцян Эдуард
Рождение ребёнка
15.11.1985
Дочь: Мануцян Лилия Эдуардовна
Отец ребёнка: Мануцян Эдуард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мануцян Эдуард
Место жительства
Неизвестно