Мануцян (Чуканова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануцян (Чуканова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.10.1983

Сын: Мануцян Андрей Эдуардович

Отец ребёнка: Мануцян Эдуард

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.11.1985

Дочь: Мануцян Лилия Эдуардовна

Отец ребёнка: Мануцян Эдуард

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мануцян Эдуард

Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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