Герасимова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимова Мария

Герасимова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Касьянов Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касьянова Дарина Алексеевна

Отец ребёнка: Касьянов Алексей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Алексей Анатольевич

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