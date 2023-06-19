Васильев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Васильева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Алена Алексеевна

Мать ребёнка: Васильева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Екатерина