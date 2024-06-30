Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна 09.08.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1919

Дата смерти

17.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Александр Павлович

Рождение ребёнка
05.01.1948

Сын: Постников Владимир Александрович

Отец ребёнка: Постников Александр Павлович

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.07.1949

Сын: Постников Николай Александрович

Отец ребёнка: Постников Александр Павлович

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.10.1952

Дочь: Новатарская (Постникова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Постников Александр Павлович

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.03.1955

Сын: Постников Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Постников Александр Павлович

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.03.1958

Дочь: Демьяненко (Постникова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Постников Александр Павлович

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
17.10.1989

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