Постникова (Мохонь) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1919
Дата смерти17.10.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1948
Сын: Постников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Постников Александр Павлович
Рождение ребёнка
15.07.1949
Сын: Постников Николай Александрович
Отец ребёнка: Постников Александр Павлович
Рождение ребёнка
08.10.1952
Дочь: Новатарская (Постникова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Постников Александр Павлович
Рождение ребёнка
05.03.1955
Сын: Постников Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Постников Александр Павлович
Рождение ребёнка
08.03.1958
Дочь: Демьяненко (Постникова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Постников Александр Павлович
Смерть
17.10.1989