Демина (Матфеевна) Акилина Максимовна/Матфеевна/Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемина (Матфеевна) Акилина Максимовна/Матфеевна/Моисеевна

Демина (Матфеевна) Акилина Максимовна/Матфеевна/Моисеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Матфей Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Авраамовна

Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Демин Михайло Аврамович

Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич

Рождение ребёнка
До 17.02.1849

Сын: Демин Иван Аврамович

Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич

восприемник: починка 2го Кленовского крестьянин Федор Ильин Сеников
Рождение ребёнка
28.03.1851

Сын: Демин Никита Аврамович

Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич

Крестный с. Высокогорского дьякон Григорий Николаевич Сергеев. По СХП 1850-49г.р.
Рождение ребёнка
19.10.1853

Дочь: Параскева Аврамовна

Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич

крестная этого же починка крестьянина Фадея Демина жена Домника Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.02.1856

Сын: Демин Василий Аврамович

Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Аврамовна

Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Дарья Аврамовна

Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич

Рождение ребёнка
24.05.1861

Дочь: Федосия Аврамовна

Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич

того починка крестьянина Ивана Колчанова жена Ирина Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Авраам Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close