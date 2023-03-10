Демина (Матфеевна) Акилина Максимовна/Матфеевна/Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
1825
Отец: Матфей Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Авраамовна
Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич
Рождение ребёнка
До 17.02.1849
Сын: Демин Иван Аврамович
Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич
восприемник: починка 2го Кленовского крестьянин Федор Ильин Сеников
Рождение ребёнка
28.03.1851
Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич
Крестный с. Высокогорского дьякон Григорий Николаевич Сергеев. По СХП 1850-49г.р.
Рождение ребёнка
19.10.1853
Дочь: Параскева Аврамовна
Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич
крестная этого же починка крестьянина Фадея Демина жена Домника Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.02.1856
Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Аврамовна
Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Дарья Аврамовна
Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич
Рождение ребёнка
24.05.1861
Дочь: Федосия Аврамовна
Отец ребёнка: Демин Авраам Андреевич
того починка крестьянина Ивана Колчанова жена Ирина Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно