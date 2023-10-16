Петрусев Леонтий Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрусев Леонтий Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1984
Адрес кладбища: Московская обл., городской округ Одинцовский , п. Дубки Муниципальное образование: Одинцовский городской округ Вид места захоронения: Родственное Номер сектора места захоронения: 2 Ном... Показать все
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