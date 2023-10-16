Петрусев Леонтий Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1984
Адрес кладбища: Московская обл., городской округ Одинцовский , п. Дубки Муниципальное образование: Одинцовский городской округ Вид места захоронения: Родственное Номер сектора места захоронения: 2 Ном... Показать все