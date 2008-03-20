Дайнеко (Журавель) Сусанна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1926
Дата смерти20.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1926
Отец: Журавель Василий
Рождение ребёнка
27.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дайнеко Александр Семенович
Рождение ребёнка
09.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дайнеко Александр Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.2008