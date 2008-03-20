Дайнеко (Журавель) Сусанна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайнеко (Журавель) Сусанна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1926

Дата смерти

20.03.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1926

Отец: Журавель Василий

Мать: Журавель Елена Васильевна

Рождение ребёнка
27.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайнеко Александр Семенович

Рождение ребёнка
09.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайнеко Александр Семенович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
20.03.2008