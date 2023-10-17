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Степаненко Марфа Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1841 ст.

Муж: Степаненко Семён Дмитриевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Степаненко Василий Семенович

Отец ребёнка: Степаненко Семён Дмитриевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Степаненко Иван Семенович

Отец ребёнка: Степаненко Семён Дмитриевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Степаненко Елена Семеновна

Отец ребёнка: Степаненко Семён Дмитриевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Степаненко Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Степаненко Семён Дмитриевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Степаненко Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Степаненко Семён Дмитриевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Степаненко Василий Семенович

Отец ребёнка: Степаненко Семён Дмитриевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Смерть
Неизвестно
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