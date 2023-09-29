Сивуха Вера ? Фил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивуха Вера ? Фил.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Сивуха Николай Емельянович

Отец ребёнка: Сивуха Емельян Семенович

Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Сивуха Федор Емельянович

Отец ребёнка: Сивуха Емельян Семенович

Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Сивуха Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Сивуха Емельян Семенович

Рождение ребёнка
1908 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сивуха Емельян Семенович

Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: Сивуха Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Сивуха Емельян Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивуха Емельян Семенович

Смерть
Неизвестно
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