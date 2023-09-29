Сивуха Вера ? Фил.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892 ст.
Сын: Сивуха Николай Емельянович
Отец ребёнка: Сивуха Емельян Семенович
Рождение ребёнка
1899 ст.
Отец ребёнка: Сивуха Емельян Семенович
Рождение ребёнка
1905 ст.
Сын: Сивуха Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Сивуха Емельян Семенович
Рождение ребёнка
1908 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сивуха Емельян Семенович
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: Сивуха Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Сивуха Емельян Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно