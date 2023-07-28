Акилина Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Изотовна

Акилина Изотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1669 г.р.

Мать

1681 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Изот Матвеевич

Мать: Матрена Григорьевна

Смерть
Неизвестно