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Акилина Изотовна
Акилина Изотовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1704
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Изот Матвеевич
1669 г.р.
Мать
Матрена Григорьевна
1681 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец:
Изот Матвеевич
Мать:
Матрена Григорьевна
Смерть
Неизвестно
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