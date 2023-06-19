Ахмылин Михайло (Михаил) Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1702
Сын: Ахмылин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Ахмылина Фёкла (Фекла) Никитина
Место жительства
С 1703
Рождение ребёнка
1708
Сын: Ахмылин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Ахмылина Фёкла (Фекла) Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно