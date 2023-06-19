Ахмылин Михайло (Михаил) Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмылин Михайло (Михаил) Федотович

Ахмылин Михайло (Михаил) Федотович

Место рождения

Тиханова, Кузнецкая волость, Кузнецкий уезд

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: Федот

Мать: не указана

Тиханова, Кузнецкая волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1702

Сын: Ахмылин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Ахмылина Фёкла (Фекла) Никитина

Место жительства
С 1703
Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Ахмылин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Ахмылина Фёкла (Фекла) Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмылина Фёкла (Фекла) Никитина

Смерть
Неизвестно
Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область