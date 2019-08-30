Гончаренко (Бернякович) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Бернякович) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Гастеллово, Славский, Калининградская область

Дата рождения

02.03.1954

Дата смерти

30.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1954

Отец: Бернякович Владимир Фомич

Мать: Бернякович Вера Ивановна

Гастеллово, Славский, Калининградская область
Рождение ребёнка
25.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаренко Александр Тимофеевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
1975

Муж: Гончаренко Александр Тимофеевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Развод
1985

Муж: Гончаренко Александр Тимофеевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Причиной развода стал алкоголизм Александра Гончаренко и вмешательство Анны Ивановны в дела семьи.
Бракосочетание
2009

Муж: Козин Владимир Васильевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Смерть
30.08.2019
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область