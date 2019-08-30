Гончаренко (Бернякович) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.03.1954
Дата смерти30.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1954
Рождение ребёнка
25.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаренко Александр Тимофеевич
Бракосочетание
1975
Развод
1985
Причиной развода стал алкоголизм Александра Гончаренко и вмешательство Анны Ивановны в дела семьи.
Бракосочетание
2009
Смерть
30.08.2019