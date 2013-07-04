Цигаль Владимир Ефимович
Место рождения
Дата рождения04.09.1917
Дата смерти04.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1917
Отец: Tsigal Efim Davidovich
Мать: Adel Iosifovna
Рождение ребёнка
21.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
скульптор, педагог
Смерть
04.07.2013
Похороны
Неизвестно