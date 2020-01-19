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Самусенко Алиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

2002 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.2020

Отец: не указан

Мать: Самусенко Валерия Игоревна