Карманова (Кузьмина) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Кузьмина) Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1935

Дата смерти

26.10.2011

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1935

Отец: Кузьмин Василий Федорович

Мать: Кузьмина Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Алексей Дмитриевич

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
26.10.2011

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