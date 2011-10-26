Карманова (Кузьмина) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1935
Дата смерти26.10.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карманов Алексей Дмитриевич
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
26.10.2011