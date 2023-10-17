Novoselova Tatyana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Novoselova Tatyana

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1981

Отец: Novoselov Anatoliy

Мать: Novoselova Zoya

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