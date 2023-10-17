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Novoselova Tatyana
Novoselova Tatyana
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.1981
Пол
Женский
Отец
Novoselov Anatoliy
Мать
Novoselova Zoya
Дети
Не указаны
Добавил:
ДН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1981
Отец:
Novoselov Anatoliy
Мать:
Novoselova Zoya
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