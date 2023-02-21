Аляева Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляева Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1959

Дочь: Сазонова Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Аляев Илья Николаевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.?

Дочь: Калугина Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Аляев Илья Николаевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Аляев Илья Николаевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аляев Илья Николаевич

Смерть
Неизвестно
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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