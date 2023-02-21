Аляева Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1959
Дочь: Сазонова Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Аляев Илья Николаевич
Рождение ребёнка
08.03.?
Дочь: Калугина Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Аляев Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляев Владимир Ильич
Отец ребёнка: Аляев Илья Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно