Фалюшина (Прибыткова) Анастасия
Место рожденияМонголия
Дата рождения04.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1988
Отец: Прибытков Андрей
Мать: Прибыткова Нина
Монголия
Рождение ребёнка
21.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
25.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей