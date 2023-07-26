Фалюшина (Прибыткова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалюшина (Прибыткова) Анастасия

Место рождения

Монголия

Дата рождения

04.05.1988

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1988

Отец: Прибытков Андрей

Мать: Прибыткова Нина

Монголия
Рождение ребёнка
21.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей