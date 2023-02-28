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Дмитрюков Яков Григорьевич

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Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Дмитрюков Григорий Васильевич

Мать: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Дмитрюков Фома Яковлевич

Мать ребёнка: Дмитрюкова Евфросинья Яковлевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дмитрюкова Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Дмитрюкова Евфросинья Яковлевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Дмитрюков Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Дмитрюкова Евфросинья Яковлевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Дмитрюков Савва Яковлевич

Мать ребёнка: Дмитрюкова Евфросинья Яковлевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрюкова Евфросинья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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