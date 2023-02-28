Дмитрюков Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Дмитрюков Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Дмитрюкова Евфросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дмитрюкова Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Дмитрюкова Евфросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дмитрюков Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Дмитрюкова Евфросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Дмитрюков Савва Яковлевич
Мать ребёнка: Дмитрюкова Евфросинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно