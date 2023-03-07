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Мусихина Васса Яковлева

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Место рождения

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Ефросинья Емельянова

Отец ребёнка: Мусихин Емельян Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Дарья Емельянова

Отец ребёнка: Мусихин Емельян Леонтьев

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Мусихин Фома

Отец ребёнка: не указан

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Емельян Леонтьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, солдатка
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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