Мусихина Васса Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Ефросинья Емельянова
Отец ребёнка: Мусихин Емельян Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Дарья Емельянова
Отец ребёнка: Мусихин Емельян Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Мусихин Фома
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795