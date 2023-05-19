Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Луцан (Юрчишин) Светлана
Луцан (Юрчишин) Светлана
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Юрчишин Миколай
Мать
Юрчишин Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЮ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Юрчишин Миколай
Мать:
Юрчишин Мария
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь