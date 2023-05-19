Луцан (Юрчишин) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцан (Юрчишин) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрчишин Миколай

Мать: Юрчишин Мария