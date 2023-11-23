Иван Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Герасим Матвеев
Мать: Ефимия Дмитриева
Иван Герасимович (1760 — 1801) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Герасима Матвеевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Дарья Антоновна (1760-?), дочь свяще... Показать все
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Дарья Антонова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Афанасия Иванова
Мать ребёнка: Дарья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Дарья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Дарья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Дарья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Антонова
Смерть
1801