Иван Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Герасим Матвеев

Мать: Ефимия Дмитриева

Иван Герасимович (1760 — 1801) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Герасима Матвеевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Дарья Антоновна (1760-?), дочь свяще... Показать все
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Дарья Антонова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Афанасия Иванова

Мать ребёнка: Дарья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Дарья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раменский Алексей Иванов

Мать ребёнка: Дарья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раменский Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Дарья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Дарья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раменский Стефан Иванов

Мать ребёнка: Дарья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Дарья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Антонова

Смерть
1801
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