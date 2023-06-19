Чухаев Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиПосле 1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: Чухаев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1882 ст.
Жена: Чухаева Ольга Семёновна
Туарма, Христорождественская церковь Запись о браке №-8
Рождение ребёнка
18.09.1886 ст.
Дочь: Чухаева Вера Герасимовна
Мать ребёнка: Чухаева Ольга Семёновна
№-128ж
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.
Мать ребёнка: Чухаева Ольга Семёновна
№-38м
Рождение ребёнка
06.02.1893 ст.
Дочь: Чухаева Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Чухаева Ольга Семёновна
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
№-14ж
Смерть
После 1893