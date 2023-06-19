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Чухаев Герасим Иванович

Место рождения

Старый Кадом, Кадомский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

После 1893

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: Чухаев Иван

Мать: не указана

Старый Кадом, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
20.01.1882 ст.

Жена: Чухаева Ольга Семёновна

Туарма, Христорождественская церковь Запись о браке №-8
Рождение ребёнка
18.09.1886 ст.

Дочь: Чухаева Вера Герасимовна

Мать ребёнка: Чухаева Ольга Семёновна

№-128ж
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.

Сын: Чухаев Павел Герасимович

Мать ребёнка: Чухаева Ольга Семёновна

Старый Кадом, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
№-38м
Рождение ребёнка
06.02.1893 ст.

Дочь: Чухаева Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Чухаева Ольга Семёновна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
№-14ж
Смерть
После 1893