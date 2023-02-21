Головенський Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.2001
Жена: Головенська Татьяна
Рождение ребёнка
14.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головенська Татьяна
Рождение ребёнка
27.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головенська Татьяна