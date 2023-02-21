Головенський Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головенський Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.07.2001

Жена: Головенська Татьяна

Рождение ребёнка
14.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головенська Татьяна

Рождение ребёнка
27.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головенська Татьяна

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