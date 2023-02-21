Баженова (де Лазари) Евгения Николаевна
Место рожденияг. Кременчуг
Дата рождения02.10.1870
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1870
г. Кременчуг
Образование
По 1889
Смольный институт
Смольный институт
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Sablina Nadezhda Ivanovna
Отец ребёнка: Баженов Иван Романович
Рождение ребёнка
24.12.1893
Дочь: De Goguel Aleksandra
Отец ребёнка: Баженов Иван Романович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Баженов Иван Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963