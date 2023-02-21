Баженова (де Лазари) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (де Лазари) Евгения Николаевна

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Место рождения

г. Кременчуг

Дата рождения

02.10.1870

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1870

Отец: Де Лазари Николай Николаевич

Мать: Де Лазари Александра Александровна

г. Кременчуг
Образование
По 1889
Смольный институт
Смольный институт
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Sablina Nadezhda Ivanovna

Отец ребёнка: Баженов Иван Романович

Рождение ребёнка
24.12.1893

Дочь: De Goguel Aleksandra

Отец ребёнка: Баженов Иван Романович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Bazhenov Roman Ivanovich

Отец ребёнка: Баженов Иван Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Иван Романович

Смерть
1963
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