Осипов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти31.01.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1904
Дочь: Осипова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Осипов Мария Симонова
Рождение ребёнка
02.09.1909
Мать ребёнка: Осипов Мария Симонова
Рождение ребёнка
06.11.1911
Дочь: Осипова Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Осипов Мария Симонова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Осипова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Осипов Мария Симонова
Военная служба
С 1914 по 31.01.1915
Звание: стрелок Воинская часть: 47-й Сибирский стрелковые полск Причина выбытия: убит Место захоронение: д. Мецыско
Захоронение (военное)
31.01.1915
Деревня Мецыско
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипов Мария Симонова
Смерть
31.01.1915
Убит в первую мировую