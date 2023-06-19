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Осипов Иван Сергеевич

Место рождения

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

31.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.11.1904

Дочь: Осипова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Осипов Мария Симонова

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.09.1909

Сын: Осипов Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Осипов Мария Симонова

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.11.1911

Дочь: Осипова Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Осипов Мария Симонова

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Осипова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Осипов Мария Симонова

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
С 1914 по 31.01.1915
Звание: стрелок Воинская часть: 47-й Сибирский стрелковые полск Причина выбытия: убит Место захоронение: д. Мецыско
Захоронение (военное)
31.01.1915
Деревня Мецыско
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипов Мария Симонова

Смерть
31.01.1915
Убит в первую мировую