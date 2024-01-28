Измайлов Идрис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Измайлова * Идрисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Измайлова Клара Идрисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Измайлова Ыркия Идрисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измайлов Миргарифан Идрисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1933
Сын: Измагилов Миргасим Идрисович
Мать ребёнка: не указана