Измайлов Идрис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлов Идрис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Измайлова * Идрисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Измайлова Клара Идрисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Измайлова Ыркия Идрисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Миргарифан Идрисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Захар Идрисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1933

Сын: Измагилов Миргасим Идрисович

Мать ребёнка: не указана

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