Ковпак Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковпак Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1978

Дата смерти

24.04.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.2002

Дочь: Ковпак Валерия Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.2007

Сын: Ковпак Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.04.2018
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