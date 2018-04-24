Ковпак Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1978
Дата смерти24.04.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.2002
Дочь: Ковпак Валерия Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.2007
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.04.2018