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Дубкова Марья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Дубков Егор Алексеев

Отец ребёнка: Дубков Алексей Захаров

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Дубков Алексей Захаров

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Дубков Алексей Захаров

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубков Алексей Захаров

Смерть
Неизвестно