Дубкова Марья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дубков Егор Алексеев
Отец ребёнка: Дубков Алексей Захаров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Дубков Алексей Захаров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Дубков Алексей Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно